وزير الري يلتقي نظيره الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي

- بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في إفريقيا

- تبادل الرؤى حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة للأمكاو والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقي

سويلم: استمرار جهود مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة وتجسيد مصالح الدول الأعضاء

- الحرص على استمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية

- أهمية مشاركة ناميبيا في مبادرة AWARe للاستفادة من فرص الحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات في مجال المياه والمناخ



على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، التقى الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة، بالسيد/ كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي ورئيس مرفق المياه الافريقي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه وتبادل الآراء حول أولويات مشروعات المياه القابلة للتمويل في القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم على استمرار الجهود التي تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذي يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها".

كما أكد على حرص مصر على استمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن أولويات واهتمام للبلدين.

كما أشار لأهمية مشاركة دولة ناميبيا في مبادرة AWARe للاستفادة مما تقدمه المبادرة من فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول مستهدفات الاجتماعات الوزارية القادمة لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) والتنسيق القائم مع اللجان المختصة بالموارد المائية بالاتحاد الإفريقي.