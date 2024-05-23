العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة

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استقبل العراق يوم الأربعاء في مطار بغداد الدولي الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين في غزة ترافقهم حالات من المرضى من ذوي الحالات المستعصية، لعلاجهم.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني العقابي إنه "بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي استقبلنا مجموعة من 27 جريحا من أهالي غزة بينهم مصابون ببعض الأمراض المستعصية".

وأضاف أنها "الوجبة الأولى وتضم عددا من الأطفال والنساء وكبار السن مع مرافقيهم البالغ عددهم 42".

وصرح بأن "هنالك عددا من الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة ضمن الوجبة وسوف يتم علاج جميع الجرحى بمدينة الطب في العاصمة بغداد".

وأفاد هاني العقابي بأن "وزارة الصحة هيأت كافة المستلزمات من نقل واستقبال وتوفير كافة الكوادر الطبية تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وستتبعها جولات لاحقة تباعا.