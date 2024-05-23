 العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 5:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة

وكالات
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 5:29 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 5:29 ص

استقبل العراق يوم الأربعاء في مطار بغداد الدولي الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين في غزة ترافقهم حالات من المرضى من ذوي الحالات المستعصية، لعلاجهم.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني العقابي إنه "بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي استقبلنا مجموعة من 27 جريحا من أهالي غزة بينهم مصابون ببعض الأمراض المستعصية".

وأضاف أنها "الوجبة الأولى وتضم عددا من الأطفال والنساء وكبار السن مع مرافقيهم البالغ عددهم 42".

وصرح بأن "هنالك عددا من الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة ضمن الوجبة وسوف يتم علاج جميع الجرحى بمدينة الطب في العاصمة بغداد".

وأفاد هاني العقابي بأن "وزارة الصحة هيأت كافة المستلزمات من نقل واستقبال وتوفير كافة الكوادر الطبية تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وستتبعها جولات لاحقة تباعا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك