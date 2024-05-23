ضبط 750 كيلو سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة ممنوع تداوله في الأسواق بالشرقية

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شنت إدارة تموين أبو كبير بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد عبدالرحمن، مدير الإدارة، ومشاركة مفتشي الإدارة، حملة تموينية تفتيشية على المحال التجارية والمطاعم في نطاق المركز.

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 8316 جنح ضد صاحب محل لبيع المبيدات لحيازة 15 شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير بكمية قدرها 750 كيلو.

كما تم تحرير المحاضر رقم 8309 و8310 و8311 و8312 و8313 و8314 جنح أبو كبير ضد أصحاب مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم تحرير المحضر رقم 8315 جنح أبو كبير ضد صاحب محل لبيع المبيدات؛ لحيازة كراتين مبيدات بدون فواتير دالة على مصدرها.



