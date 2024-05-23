 استشهاد سائق وإصابة 3 طلاب في قصف إسرائيلي استهدف حافلة مدرسية في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد سائق وإصابة 3 طلاب في قصف إسرائيلي استهدف حافلة مدرسية في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 9:35 ص

استشهد سائق لبناني وأصيب 3 طلاب، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، قتل سائق مركبة لبناني، وأصيب 3 طلبة في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على طريق كفر دجال- شوكين، في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وأشارت إلى تعرض حافلة مدرسية إلى قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، أثناء توجهها إلى الدوام المدرسي، ما أدى إلى احتراق الحافلة، واستشهاد سائقها، وإصابة 3 طلبة بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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