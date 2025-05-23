قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين في اليمن، نصر الدين عامر، إن الضغط العسكري اليمني على إسرائيل سيستمر بل وسيزداد طالما استمرت معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح عامر، في بيان، أن "مطار اللد" و"ميناء حيفا" باتا ضمن بنك الأهداف اليمني، محذرًا شركات الطيران من التواجد في المطار والسفن من التواجد في الميناء، مشيرًا إلى أن هذه المواقع قد تُستهدف في أي وقت، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن التصعيد يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ آخر أطلق من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل.