مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق إدفو – مرسى علم

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق إدفو – مرسى علم، في نطاق محافظة أسوان، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، بينما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخص واحد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبيّن أن المصاب يُدعى أحمد محمد صالح، 25 عامًا، وقد أُصيب بغيبوبة تامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرَت جهات التحقيق التي باشرت عملها للوقوف على ملابسات الحادث.