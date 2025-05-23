إسرائيل تعلن دخول 107 شاحنات مساعدات أممية ودولية إلى غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، إدخال 107 شاحنات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إنه بناء على توصية المستويات المهنية التابعة للجيش وإيعاز المستوى السياسي، دخل أمس الخميس، 107 شاحنات تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت أن المساعدات تشمل الطحين والمواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية، مشيرة إلى أن الشاحنات، التي تنقل المساعدات قد خضعت لتفتيش أمني صارم من قبل أفراد سلطة المعابر البرية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيسعى لتيسير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس.