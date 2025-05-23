 جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن


نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 5:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 5:52 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في بيان عبر منصة «X» فجر الجمعة: «إثر التنبيهات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، تم اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن، وإطلاق التنبيهات وفقا للسياسة».
وكانت جماعة الحوثي، أعلنت، الخميس، عن استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين على ما وصفته بأنهما «هدفين حيويين» إسرائيليين في يافا وحيفا، فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من الخميس.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 72 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس.

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