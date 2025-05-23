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جماعة الحوثي كشفت الخميس عن تنفيذها عدة إطلاقات صاروخية ضد إسرائيل

أعلنت إسرائيل، الجمعة، اعتراض صاروخ قالت إنه "أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد"، هو الثالث خلال 24 ساعة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بـ"اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط البلاد".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إعلان اعتراض صاروخ يطلق من اليمن، منذ فجر الخميس.

ووفقا لمراسل الأناضول، دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل بما في ذلك مدينة تل أبيب.

بينما لم تشر طواقم الإسعاف الإسرائيلية إلى تسبب الواقعة في أي خسائر بشرية حتى الساعة 07:05 (ت.غ).

يأتي ذلك بينما شددت جماعة "الحوثي" اليمنية في تصريحات سابقة على عزمها مواصلة عملياتها الرامية لـ "نصرة الفلسطينيين" حتى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

والخميس، كشفت "الحوثي" عن تنفيذها عدة إطلاقات صاروخية ضد إسرائيل بينها هجومان متتاليان بصاروخين باليستيين استهدفا مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

ولم تعلن تل أبيب عن إصابات أو خسائر من الجانب الإسرائيلي جراء هذه الاستهدافات.

وتستهدف "الحوثي" بوتيرة متواصلة مطار بن غوريون وسط إسرائيل، ما يؤدي إلى "توقف مؤقت" في حركة هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار إثر تفعيل صفارات الإنذار.

والاثنين، أعلنت جماعة الحوثي فرض حصار بحري على ميناء حيفا شمال إسرائيل، ردا على "توسيع العمليات العدوانية" على قطاع غزة.

وذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي ببدء هجوم بري في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء ما سماها عملية "عربات جدعون"، في تصعيد خطير لتوسيع حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.