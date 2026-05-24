خسر فريق ريال أوفييدو أمام مستضيفه ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني «الليجا».

تقدم أصحاب الأرض عن طريق بابلو توري في الدقيقة 41، ثم أضاف مانو مورلانيس الهدف الثاني لصالح مايوركا في الدقيقة 81، ثم جاء الدور على الهداف فيدات موريكي ليختتم الثلاثية في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة مشاركة هيثم حسن، لاعب المنتخب الوطني، مع فريق ريال أوفييدو، حيث دخل بديلًا مع بداية الشوط الثاني.

بهذا الفوز رفع فريق ريال مايوركا رصيده للنقطة 42، في المركز الثامن عشر وأول مراكز الهبوط بفارق الأهداف فقط خلف أوساسونا الذي ضمن البقاء، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 29 نقطة في المركز العشرين والأخير، وهبط الفريقان سويًا لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.