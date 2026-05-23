حسم نادي الاتحاد بقاءه في الدوري المصري الممتاز بعدما انتصر على الإسماعيلي مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 12 لبطولة الدوري.

والتقى الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 2 من مرحلة الهبوط لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر محمود علاء بالتسجيل في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، ومن ثم سجل جون إيبوكا ثنائية لـ"سيد البلد" في الدقيقة 68 و81 ليحقق الفريق السكندري الفوز بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يؤمن فريق الاتحاد بقاءه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما احتل المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة وابتعد عن منطقة الهبوط وستكون الجولة المتبقية بالنسبة له تحصيل حاصل.

في حين أن فريق كهرباء الإسماعيلية بعد خسارته مساء اليوم السبت أمام المقاولون العرب، ضمن الهبوط بشكل رسمي مع فريق حرس الحدود الذي خسر بثلاثية نظيفة أيضا من بتروجت في نفس الجولة.

الأندية الهابطة لدوري المحترفين

1- كهرباء الإسماعيلية.

2- حرس الحدود.

3- فاركو.

4- الإسماعيلي.