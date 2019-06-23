ميانمار تأمر بتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في 9 بلدات

أصدرت سلطات ميانمار أوامرها بتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة مؤقتا في تسع بلدات في ولايتي راخين وتشين، وذلك وفقا لما ذكرته شركة تيلينور ايه اس ايه للاتصالات، وذلك في الوقت الذي يستهدف فيه الجيش المتمردين العرقيين في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول في بيان" منذ أن تلقينا هذا الأمر، تطلب شركة تيلينور ميانمار تقديم مزيد من التوضيح عن سبب التعليق، كما أنها أكدت على ضرورة الحفاظ على حرية التعبيرمن خلال توفير خدمات الاتصالات لأغراض إنسانية، خاصة في أوقات الصراعات".

وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي تعهد فيه جيش ميانمار بالاستمرار في قمع المتمردين في الولايتين.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى قد اتهمت جيش ميانمار بقتل الآلاف من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين منذ عام 2017 بهدف الإبادة الجماعية .