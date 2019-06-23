21 مليار جنيه تكلفة إنشاء المرحلة الرابعه لمترو الأنفاق

قدرت الشركة المصرية لإدارة ولتشغيل المترو تكلفة إنشاء المرحلة الرابعه لمترو الانفاق بنحو 21 مليار جنيه، تبعا لتصريحات أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى للمترو.

قال عبدالهادى لـ «مال وأعمال الشروق» إنه تم تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة للمترو خلال الأسبوع الماضى التى تضم 3 محطات «هارون الرشيد وألف مسكن ونادى الشمس».

وبلغت تكلفة إنشاء الثلاث محطات نحو 6.1 مليار جنيه وتم تنفيذ المشروع من جانب تحالف شركات فرنسية ومصرية.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاح محطة هليوبوليس خلال شهر أكتوبر المقبل بهدف استكمال باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعه للمترو.

وتستهدف وزارة النقل افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة خلال شهر أكتوبر 2020 التى تربط بين محطتى النزهة حتى عدلى منصور وصولا إلى مطار القاهرة، وتعكف شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم على تنفيذ المشروع.

تستوعب المرحلة الثالثة 500 ألف راكب يوميا من خلال تشغيل عدد كبير من القطارات بهدف استيعاب الإقبال من جانب الركاب التى تبدأ من محطة العتبة حتى نادى الشمس.

وقررت وزارة النقل تحديد شرائح التذاكر للخط الثالث من 5 جنيهات حتى 10 جنيهات مع الإبقاء على أسعار الخط الثانى والأول بنفس القيمة التى تبدأ من 3 و5 و7 جنيهات.