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مبارك بوصوفة رجل مباراة المغرب وناميبيا

محمد الديك
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 7:07 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 7:11 م

أعلنت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي اختيار مبارك بوصوفه لاعب المنتخب المغربي والشباب السعودي، أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب ناميبيا، اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب أسود الأطلسي في انتزاع فوز صعب على منتخب ناميبيا في الوقت القاتل عندما أحرز إيتامونوا كيمويني مدافع ناميبيا هدفًا في مرماه في الدقيقة 89.

وتربع منتخب أسود الأطلسي على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار اللقاء الأخر الذي يجمع بين منتخبي السنغال وتنزانيا مساء اليوم الأحد.

 

  


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