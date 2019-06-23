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أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن قيمة الأوراق المالية الصادرة في الصين بلغت 6ر3 تريليون يوان (حوالي 7ر521 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وحسب البنك المركزي، وصلت قيمة سندات الخزينة الصادرة على مستوى الدولة إلى 3ر395 مليار يوان، بينما بلغت سندات الحكومات المحلية 3ر304 مليار يوان .

وبنهاية مايو، كان حجم الديون غير المسددة على سوق السندات 1ر91 تريليون يوان.

وستسارع الصين في إصدار سندات الحكومات المحلية هذا العام لدعم إنجاز المشروعات المتنوعة في وقتها.

إضافة إلى ذلك، بلغ رصيد ديون الحكومات المحلية 6ر19 تريليون يوان بنهاية عام 2018، مما يقل بكثير عن السقف الرسمي المحدد بـ 21 تريليون يوان.