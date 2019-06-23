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اختيار نائب وزير الزراعة الصيني لمنصب المدير العام الجديد للفاو

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 3:32 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 3:32 م

انتخبت منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الأحد، نائب وزير الزراعة الصيني تشو دونغ يو، في منصب المدير العام للمنظمة، وذلك خلال الجولة الأولى للتصويت.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن دونغ يو حصل على 108 أصوات، مقابل 71 صوتا حصلت عليها كاترين جيزلين لانييل الرئيسة السابقة لوزارة الزراعة الفرنسية وهي مرشحة الاتحاد الأوروبي، و12 صوتا للمرشح دافيت كيرفاليدزي وزير الزراعة الجورجي السابق.

يذكر أن الانتخابات أجريت خلال المؤتمر الحادي والأربعين للمنظمة، المنعقد في مقر الفاو بالعاصمة الإيطالية (روما).


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