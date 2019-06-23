نتنياهو: سوف نستمع لخطة السلام الأمريكية بانفتاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستستمع الى التفاصيل المتعلقة بخطة السلام الامريكية بطريقة منصفة ومنفتحة.

وأضاف انه لا يستطيع ان يفهم كيف رفض الفلسطينيون الخطة قبل ان يستمعوا الى تفاصيلها، مشيرا الى ان هذه ليست طريقة للتقدم الى الامام.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة قام بها اليوم مع مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون في وادي الأردن بالضفة الغربية،بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المنطقة لامن إسرائيل، مبينا أن الانسحاب من وادي الأردن" لن يجلب السلام وإنما الحرب والإرهاب".

من جانبه، قال بولتون إنه يتفق مع نتنياهو في انه لا يوجد سلام بدون الأمن ،موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيأخذ في الحسبان قلق إسرائيل بهذا الشأن.

كان البيت الأبيض قد كشف امس السبت عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط المعرفة إعلاميا بـ "صفقة القرن، قبل أيام من مؤتمر تنموي في البحرين بشأن الفلسطينيين.

وجاء في وثيقة للبيت الأبيض، نقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج، أن الخطة المقترحة المكونة من 40 صفحة، تشمل إنشاء صندوق استثمار عالمي، تأمل الولايات المتحدة في أن يؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي للفلسطينيين والاقتصاديات العربية المجاورة.

وسيتم إنفاق أكثر من نصف المبلغ المحدد لذلك الصندوق وقيمته 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية على مدى عشرة أعوام، حسب الخطة، وسيتم توزيع المبلغ الباقي على كل من مصر ولبنان والأردن.

ومن بين الملامح الرئيسية لذلك المشروع، إقامة محور " ممر " للسفر بقيمة خمسة مليارات دولار يستخدمه الفلسطينيون وسيعبر إسرائيل ويربط الضفة الغربية بقطاع غزة.

وسيشمل ذلك بناء "طريق رئيسي" وربما خط سكك حديدية.

وجاء في الخطة أن هذا المشروع "في نهاية المطاف لديه القدرة على فتح مستويات غير مسبوقة من (الفرص) التجارية، ونمو الصادرات ، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي دول الجوار خاصة مصر وإسرائيل والأردن".