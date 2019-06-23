هانى العسال: «مصر ــ إيطاليا» تؤسس صندوقا للاستثمار العقارى برأس مال 100 مليون جنيه قابل للزيادة

مفاوضات مع البنك الأهلى لخفض الفائدة على قروض تسعى الشركة الحصول عليها

900 مليون جنيه أقساط أراض مستحقة لشركة العاصمة الإدارية لمشروع البوسكو وفينشى

6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام الحالى.. منها مليارا جنيه استثمارات

25 مليون جنيه من الشركة لإقامة أول مدرسة حكومية بالعاصمة الإدارية.

أسست شركة مصر إيطاليا القابضة صندوقا للاستثمار العقارى برأس مال مفتوح 100 مليون جنيه قابل للزيادة، تبعا لتصريحات هانى العسال ــ رئيس مجلس إدارة الشركة.

اضاف العسال لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن مصر إيطاليا القابضة اسست شركة للمحافظ المالية هدفها تسويق المشروعات الخدمية ضمن مشروعات الشركة العقارية، وتعظيم موارد الشركة وتوفير بدائل تمويلية للقروض البنكية، بالاضافة إلى مواجهة مخاطر السوق.

أضاف أن الشركة امامها مهلة لا تتجاوز العام لتفعيل نشاط الصندوق العقارى الذى اسسته مؤخرا.

وتتفاوض «مصر ــ إيطاليا» مع البنك الأهلى المصرى للحصول على قرضين لمشروعها كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة أحدهما بقيمة 700 مليون جنيه قد تنخفض إلى 500 مليون جنيه حسب احتياجات المشروع، والقرض الآخر بقيمة 150 مليون جنيه للمساهمة فى اقامة فندق خمس نجوم «هيلتون» ضمن المشروع، تبعا لتصريحات العسال.

أضاف أن الشركة لم توقع على أية قروض حتى الآن، ومازالت تتفاوض على سعر الفائدة المحدد من جانب البنك ما بين 20 ــ 21%، تسعى الشركة إلى خفضه.

وقال العسال إن مصر ايطاليا سددت مبلغ 600 مليون جنيه اقساط مستحقة على ارض مشروع «فينشى» لصالح شركة العاصمة الادارية، والمقرر أن تسدد 400 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى اقساطا مستحقة على ارض مشروع «البوسكو» بالعاصمة الادارية.

وتستهدف شركة مصر ايطاليا تحقيق مبيعات خلال عام 2019، بحوالى 6 مليارات جنيه وحققت الشركة مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه متجاوزة الرقم المستهدف اثناء اطلاق مشروع البوسكو بالعاصمة الادارية، حسب تصريحات محمد العسال الرئيس التنفيذى للشركة.

وتمتلك مصر ايطاليا اراضى تقدر بنحو 9.5 مليون متر مربع جار تنميتها باجمالى استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال سنوات من 4 إلى 15 عاما.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات فى مشروعاتها المختلفة خلال هذا العام بنحو مليارى جنيه منها 800 مليون جنيه لمشروعى فينشى والبوسكو بالعاصمة الادارية.

كانت مصر ايطاليا اطلقت مشروع فينشى على مساحة 110 أفدنة بالعاصمة الادارية باجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه، وحقق مبيعات بنحو مليار جنيه منذ طرحه للبيع فى أكتوبر الماضى.

ووقعت «مصر ــ إيطاليا» الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مشترك يضم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وهيئة الأبنية التعليمية، لانشاء مدرسة «العسال الرسمية للغات» وهى مدرسة حكومية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقال هانى العسال رئيس مجلس ادارة مصر ايطاليا القابضة، ان المدرسة الجديدة تقام على مساحة 11800 متر مربع، ويبلغ عدد فصولها 56 فصلًا، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليون جنيه، على أن تخدم طلبة التعليم الأساسى الابتدائى والاعدادى والثانوى الذين يبلغ عددهم 1500 طالب، ومن المقرر أن تنتهى الأعمال الانشائية فى سبتمبر القادم، واضاف العسال أن الاهتمام بالأنشطة المدرسية والثقافية المختلفة يعد من أهم المسئوليات التى تهتم بها مصر ايطاليا القابضة فى مشروعاتها الثقافية، ولذلك تم تزويد المدرسة بمسرح، وملاعب، ومعامل متخصصة للكمبيوتر والوسائط المتعددة.

وتتولى شركة مصر ايطاليا تمويل المشروع بالكامل، على أرض ممنوحة من جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وتتكفل الهيئة الهندسية بأعمال البناء، وهيئة الأبنية التعليمية تنفيذ المدرسة بما يتوافق مع معايير وزارة التربية والتعليم.