رئيس هيئة تنشيط السياحة: ‎تحديث آليات الترويج والتركيز على التسويق الإلكترونى

اهتمام كبير بأسواق الصين وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والهند لتعظيم الإيرادات
أكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الهيئة تسعى دائما لتحديث آليات الترويج الحديثة والتسويق الإلكترونى فى مجال السياحة. مشيرا إلى اهتمام الهيئة بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من جميع الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة و من السوق العربية بصفة خاصة باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة فى تصريحات صحفية أن هناك تعاونا كاملا مع القطاع السياحى الخاص الممثل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية. مشيرا إلى أنه الأيام القادمة ستشهد ورش عمل مع الشركات العاملة بالاسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر وذلك لمعرفة احتياجاتهم من الترويج والدعاية للاسواق المختلفة وبناء خطة الترويج لهيئة تنشيط السياحة بالتوافق مع القطاع الخاص كما أننا مستمرون بالشراكات مع الجهات الخارجية كالشراكة القائمة حاليا مع شبكة CNN وذلك لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى لشبكة CNN.
وأعلن رئيس الهيئة عن بدء الخطة الترويجية الجديدة للسياحة المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذه الخطة الجديدة.
وعن ملامح الخطة قال يوسف سيتم التركيز وتكثيف التنشيط على الأسواق الجاذبة لمصر والتى كانت المصدرة الأولى من حيث الإعداد وذات الإنفاق العالى خلال سنوات الذروة السابقة، كما سيتم دعم لا يقل عن أربع أسواق سياحية جديدة فى مقدمتها السوق الصينية أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية، الهند لتعظيم إيرادات الدخل القومى من السياحة.
وبدأت هيئة تنشيط السياحة إجراءات إعادة افتتاح 6 مكاتب سياحية خارجية شاغرة بالخارج من إجمالى 8 مكاتب لدى الهيئة بالخارج بكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند والصين.
وكشف المهندس أحمد يوسف أن الهيئة بصدد تعيين مديرين جدد للمكاتب الخارجية الستة التابعة للهيئة، وذلك قبل نهاية السنه المالية الحالية وسيتم الإعلان عن ذلك وفتح التقديم لموظفى الهيئة التى تتوافر فيهم شروط التقديم. لافتا إلى أن الهيئة لديها ٨ مكاتب خارجيا من بينها ستة بدون مديريين.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة انتقاء أفضل العناصر من داخل الهيئة لشغر هذه المكاتب وسيتم تأهيلهم بالشكل اللائق من خلال دراسة السوق واللغة وغيرها من الاختبارات التى سيتم وضعها قبل اختيار المديرين.