لاعبو المصري يخضعون للمسحة الطبية

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خضع لاعبى الفريق الأول للكرة بالمصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء للمسحة الطبية المتعلقة بالكشف المبكر عن فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد" وذلك بمقر النادى الرئيسي.

وجاءت تلك الخطوة تحت إشراف أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال والذى تعاقد معه اتحاد الكرة لاجراء تلك المسحات وتحليلها.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة العينات التى تم سحبها من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى للفريق في غضون 48 ساعة قبل أن يتم اجراء المسحة الثانية والتي من المقرر أن يتم إجراؤها يوم الأحد المقبل وفقاً للتعليمات الصادرة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري.