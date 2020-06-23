وزيرا الري والصناعة يبحثان برنامج تمويل مشروع التحول لنظم الري الحديث



عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث آليات وضع برنامج لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نظم الري الحديث.

وقد قام الوزيران ببحث آلية مشاركة مبادرة حياة كريمة والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة في مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادي، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما تم بحث آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الانتاجية وتحسين نوعية المحصول، بالإضافة إلى توفير المياة المستخدمة.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

وأضاف أنه حتى نهاية شهر يونيو الجاري، سيتم الانتهاء من طرح حوالي 1500 كيلومتر ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 يتم طرح 3000 كيلومتر آخرين وخلال عامان نكون وصلنا إلى 7000 كيلومتر طولي من تأهيل الترع المتعبة.

وأوضح وزير الري أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الإسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وكذلك التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها، الأمر الذي يسهم أيضا في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع إنه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نظم الري الحديث، في ضوء الاولويات التى يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والري متحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات، وذلك تحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادي.