المغرب يسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و344 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 214.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 41 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 8407.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 470 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.