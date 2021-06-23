خلال أيام، وتحديدًا يوم 30 يونيو الجاري، سينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ52 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يرفع شعار "في القراءة حياة"، وستُقام فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسيستمر حتى 15 يوليو المقبل.

ولأول مرة، يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في فعاليات المعرض هذا العام، حيث تم تخصيص جناح له بالقسم المخصص للجهات الحكومية، باعتباره مركز فكر بحثي رائد متميز يسهم في عملية صنع القرار، فضلا عن أنه يُعد حلقة الوصل بين المجتمع الأكاديمي والبحثي من جهة، ودائرة صنع القرار من جهة أخرى، كما تأتي هذه المشاركة في إطار اضطلاع المركز بدوره المجتمعي، فضلا عن تضافر جهود المركز مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتوطيد أواصر التعاون بينهما.

ويقوم المركز من خلال هذا الجناح، بإثراء المعرض هذا العام، حيث يستعرض مجموعة متنوعة من أحدث إصداراته في مختلف المجالات، فضلا عن تسليط الضوء على مختلف أنشطته وإنجازاته، ومختلف الجوائز التي نالها المركز، مع تصدره قائمة مراكز الفكر على مستوى العالم، وكذلك الترويج للتطبيق الإلكتروني الذي أطلقه مؤخرا تحت اسم (IDSC) الذي يُعد منصة مهمة من منصات التواصل مع الجمهور، يُتيح من خلالها المركزُ البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة؛ لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة.

وتبلغ محتويات التطبيق ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليًّا وعالميًّا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن المركز يستهدف إتاحة المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين، خاصةً أنه يمتلك مكتبة تُعتبر نموذجًا مصريًّا متميزًا لمكتبة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها مساندة جهود المركز بتوفير مصادر المعلومات بكل أنواعها وأشكالها، فضلا عن قواعد البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري بهدف دعم توجهات المركز نحو خدمة متخذ القرار.