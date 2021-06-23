استطلاع: تحالف ميركل المسيحي يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي

يواصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقدمه في استطلاعات الرأي قبل أشهر قليلة على الانتخابات التشريعية.

وبحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية، ارتفعت شعبية التحالف المسيحي بمقدار نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي ليحصل على تأييد 29% من الذين شملهم الاستطلاع.

واستقرت شعبية حزب الخضر عند 21%، بينما ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي، بمقدار نقطة مئوية إلى 15%.

وفي المقابل خسر نقطة مئوية كل من الحزب الديمقراطي الحر 13%، وحزب اليسار 6%، بينما استقرت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عند 9%.

وفي استطلاعات رأي أخرى يتقدم التحالف المسيحي، بقيادة أرمين لاشيت المرشح للمنافسة على المستشارية، بفارق كبير على حزب الخضر، حيث حصل في استطلاع أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء على 5ر28%، مقابل 19% لحزب الخضر.