فوجئ عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء أمس الثلاثاء، بمرور سيارة الفنان السوري جورج وسوف من أمام موقع احتجاجهم، فوجهوا له عدد من الطلبات، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتحدث المحتجون مع الفنان السوري، ووجهوا له دعوة لمطالبة السلطة بأن تنظر إلى حال الشعب اللبناني، قبل أن يزيلوا العوائق ويفتحوا الطريق لمرور سيارته.

https://twitter.com/frangiehslayman/status/1407421112061992962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407421112061992962%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5

وكان عدد من من المحتجين قد قطعوا مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، فيما قطع آخرون طلعة المشروع – القبة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.