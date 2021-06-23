هيلي زوجة جاستن بيبر تتعرض لانتقادات بعد لقائها ماكرون: ذاهبة إلى ملهى ليلي؟

تعرضت زوجة المغني الكندي جاستن بيبر، لانتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت ماري كلود ماكرون، يوم الاثنين، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ويعود سبب الانتقادت لما ارتدته هيلي خلال زيارة قامت بها رفقة جاستن إلى قصر الإيليزيه الرئاسي، حيث كان في استقبالهما الرئيس الفرنسي وزوجته.

ففي الوقت الذي ارتدى فيه جميع الحضور البدلات الرسمية، فضلت هيلي ارتداء فستان مكشوف بشكل كبير، بالإضافة لصندل صيفي في قدميها.

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وصفت بعض وسائل الإعلام ملابسها بـ"الأنيقة"، لكن الكثيرين من متابعي وسائل التواصل انتقدوا ما ارتدته لمثل هكذا زيارة، مفضلين بأن تكون أكثر تحفظا، وبخاصة لدى لقاء رئيس دولة.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل على لباسها قائلا: "هيلي ذاهبة إلى ملهى ليلي؟ ربما لا تزال أخوات كارداشيان تنتظرها في الخارج؟".

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وجاءت هذه الزيارة بناء على طلب قدمه المغني بيبر للرئاسة الفرنسية؛ من أجل مقابلة الرئيس شخصيا وزوجته، والحديث عن قضايا تتعلق بالشباب، تزامنا والاحتفال بعيد الموسيقى الأربعين في الإيليزيه، وفقا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.