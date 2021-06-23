مجاهد: ليفربول لا يرحب مشاركة صلاح في الأولمبياد

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يرى أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أن فرصة مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول، ليست كبيرة، مشيرا إلى أن موعد الأولمبياد لن يناسب النادي الإنجليزي.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «فرص مشاركة صلاح في الأولمبياد لن أقول معدومة، ولكن ليست كبيرة».

وأضاف: «النادي الإنجليزي يرى أن موعد الأولمبياد لا يتناسب مع انطلاقة الموسم ولا يرحب بانضمام صلاح».

وأكمل مجاهد: «ليفربول لا يريد أن يفقد عددا من لاعبيه خاصة في ظل إقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل».

وواصل: «صلاح قال أنه سيحاول مجددا مع مسؤولي ليفربول وخلال يومين أو ثلاثة سيحسم الأمر».

وانتقل رئيس اتحاد الكرة للحديث عن مشاركة مصطفى محمد قائلا: «موقف مصطفى محمد مختلف نسبيا، ولكن القرار بيد النادي التركي وفرص مشاركته في الدورة الأولمبية أكبر من محمد صلاح».

أما عن مشاركة احمد حجازي.. أكد: «مسؤولو اتحاد جدة ابدوا تفهما سريعا ووافق على مشاركة أحمد حجازي في الأولمبياد».

وأتم: «موقف أيمن أشرف ومحمد الشناوي يتحدد بالتنسيق بين النادي الاهلي والجهاز الفني حال تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا أما محمد أبو جبل لا يشارك مع الزمالك».