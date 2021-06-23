مجاهد: ليفربول لا يرحب مشاركة صلاح في الأولمبياد

يرى أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أن فرصة مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول، ليست كبيرة، مشيرا إلى أن موعد الأولمبياد لن يناسب النادي الإنجليزي.
وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «فرص مشاركة صلاح في الأولمبياد لن أقول معدومة، ولكن ليست كبيرة».
وأضاف: «النادي الإنجليزي يرى أن موعد الأولمبياد لا يتناسب مع انطلاقة الموسم ولا يرحب بانضمام صلاح».
وأكمل مجاهد: «ليفربول لا يريد أن يفقد عددا من لاعبيه خاصة في ظل إقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل».
وواصل: «صلاح قال أنه سيحاول مجددا مع مسؤولي ليفربول وخلال يومين أو ثلاثة سيحسم الأمر».
وانتقل رئيس اتحاد الكرة للحديث عن مشاركة مصطفى محمد قائلا: «موقف مصطفى محمد مختلف نسبيا، ولكن القرار بيد النادي التركي وفرص مشاركته في الدورة الأولمبية أكبر من محمد صلاح».
أما عن مشاركة احمد حجازي.. أكد: «مسؤولو اتحاد جدة ابدوا تفهما سريعا ووافق على مشاركة أحمد حجازي في الأولمبياد».
وأتم: «موقف أيمن أشرف ومحمد الشناوي يتحدد بالتنسيق بين النادي الاهلي والجهاز الفني حال تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا أما محمد أبو جبل لا يشارك مع الزمالك».