أحمد موسى: مطالبة السودان بالوساطة في أزمة سد النهضة تطور كبير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تطورًا وتحولًا كبيرًا من قبل السودان في أزمة سد النهضة، في ظل اقتراب موعد الملء الثاني الذي أعلنته أديس أبابا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن السودان يطالب مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في أزمة سد النهضة، وذلك بعد فشل الوساطة الأفريقية.

ولفت إلى أن طلب السودان هذا يعني أنه تم نقل الملف مجددًا بطريقة أخرى وقوة أكبر إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هناك تفاهمًا في طريقة تحرك مصر والسودان في هذه الأزمة.

واستطرد أن السودان دعا مجلس الأمن لعقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة قضية سد النهضة، متابعًا: «لن يترك أحد مصير 150 مليون مصر وسوداني يتحكم فيه شخص يستخدم سد النهضة كورقة سياسية وليس من أجل توليد الكهرباء كما يزعم».

