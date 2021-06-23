تجديد حبس شخصين لاتهامهما بقتل تاجر في المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قتل تاجر بالرصاص، بعدما نصب عليه أحدهما في أمواله.



وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بالعثور على جثة شخص في أحد الشوراع، وبالانتقال والفحص تبين أنها لتاجر، وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية.



وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه وصاحب إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل خطر.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ووجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه قرر قتله.