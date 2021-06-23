تجديد حبس شخصين لاتهامهما بقتل تاجر في المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قتل تاجر بالرصاص، بعدما نصب عليه أحدهما في أمواله.
وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المقطم، بالعثور على جثة شخص في أحد الشوراع، وبالانتقال والفحص تبين أنها لتاجر، وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية.
وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه وصاحب إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل خطر.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ووجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه قرر قتله.