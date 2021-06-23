بايرن ميونخ يتراجع عن قراره بشأن التعاقد مع هالاند

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن قراره السابق بشأن التفاوض مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن في وقت سابق أنه لن يدخل سباق التعاقد مع هالاند، طالما استمر روبرت ليفاندوفسكي مهاجمًا للفريق البافاري.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فقد قرر بايرن ميونخ التفاوض حول ضم هالاند الفترة المقبلة خصوصًا بعد الأنباء المتداولة برغبة ليفاندوفسكي في الرحيل وخوض تجربة جديدة سواء في الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ يرى هالاند بديلًا مثاليًا لليفاندوفسكي بعد انسجامه السريع مع أجواء البوندسليجا بالإضافة لصغر سنه، لكن بايرن سينتظر العروض المقدمة لليفاندوفسكي من أجل تقييم الأمور قبل الدخول في صفقة مهاجم دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة دورتموند في الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل هالاند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع العلم بوجود شرط جزائي في عقد هالاند بقيمة 75 مليون يورو يمكن تفعيله الصيف المقبل.

وأتمت الصحيفة تقريرها بأن طريق بايرن ميونخ نحو التعاقد مع هالاند ليس سهلًا في ظل المنافسة من جانب الثنائي ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب.