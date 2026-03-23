جيش الاحتلال يقصف بالخطأ مستوطنة بدلا من قرية لبنانية ويقتل مستوطنا

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بأن مدفعيته قصفت الأحد بالخطأ مستوطنة في شمالي إسرائيل وقتلت مستوطنا، بدلا من استهداف قرية لبنانية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "كشف تحقيق الجيش صباح اليوم (الاثنين) أن وفاة عوفر موسكوفيتز، أحد سكان كيبوتس (مستوطنة) ميسغاف عام، كانت بالخطأ بسبب نيران قواتنا أثناء إطلاق نيران مدفعية على لبنان".

وأضافت: "وفقا لنتائج التحقيق، ارتكبت بطارية مدفعية خطأ في حساب المدى أثناء إطلاق نيرانها على لبنان، فسقطت قذائف على الكيبوتس، ما تسبب في كارثة".

وتابعت: "تم العثور على جثة موسكوفيتز صباح أمس، بينما كان داخل سيارة اشتعلت فيها النيران".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بحسب التحقيق، خططت كتيبة مدفعية لضرب قرية بجنوبي لبنان، لكنها أطلقت أربع قذائف انفجرت داخل مسغاف عام، بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان".

و"أصابت قذيفتان منزلا، بينما أصابت القذيفتان الأخريان سيارات قرب المتجر المحلي، بينها سيارة موسكوفيتز"، بحسب الصحيفة.

ومنذ 2 مارس الجاري تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف 1024 شهيدا، بينهم 118 طفلا و79 امرأة، إضافة إلى 2740 جريحا، بينهم 370 طفلا و419 امرأة، وكذلك أكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وردا على العدوان، يهاجم "حزب الله" إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ويستهدف قوات ومواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.