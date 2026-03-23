الإمارات: مقتل 6 أشخاص وإصابة 161 آخرين منذ بدء الهجمات الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الاثنين، مع 7 صواريخ باليستية، و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ونوهت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الدفاعات تعاملت منذ بدء الهجمات الإيرانية مع 352 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخ جوال، و1789 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية.

وأشارت إلى إصابة 161 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية، والتونسية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.