الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنًا فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال أسيرين محررين من محافظة "جنين" في شمال الضفة، وذلك بعد مداهمة منزليهما.

وتشهد محافظة "جنين" منذ شهر سبتمبر الماضي اقتحامات مكثفة من قبل الاحتلال بعد هروب أسرى من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، جميعهم ينتمون إلى المحافظة، قبل أن يعاد اعتقالهم، وشهدت إسرائيل عدة عمليات في الأشهر الأخير ينتمى غالبية منفذيها إلى المحافظة المذكورة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين من مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس الواقعة في شمال شرق الضفة، فيما داهمت قوة مخيم الدهيشة في بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس وفتشت منزلا بحثا عن شاب ولكنها لم تعثر عليه.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة الواقعة بوسط الضفة والتي بها معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أسيرًا محررًا لدى تواجده داخل إسرائيل.

وفي الخليل، وهي أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة بيت أولا ومخيم الفوار وأسيرًا محررًا من بلدة إذنا.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقال شابين من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة.