عمال بريتش أيروايز في مطار هيثرو يوافقون على الإضراب عن العمل

يستعد عمال شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز، في مطار هيثرو لندن لتنظيم إضراب عن العمل بسبب الخلاف مع الإدارة بشأن الأجور ليضاف شبح إضراب جديد إلى قائمة الإضرابات التي تجتاح شركات الطيران عبر أوروبا بما يهدد بحالة فوضى في حركة السفر خلال الصيف الحالي.



وقالت نقابتا جي.إم.بي ويونايت العماليتان إن المئات من العاملين في مطار هيثرو لصالح بريتش أيروايز وافقوا على الإضراب خلال ذروة موسم العطلات بعد رفض الشركة إعادة الخصم الذي فرضته على الأجور بنسبة 10% أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت نقابة يونايت إنها ستمنح شركة بريتش أيروايز التابعة لمجموعة آي.جي.أيه "فرصة صغيرة" لكي تعدل الأجور قبل تحديد موعد الإضراب.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع معدلات التضخم دفع العاملين في صناعة الطيران بأوروبا إلى تنظيم حملات للمطالبة بزيادة الأجور، مدعومين بالتعافي السريع لحركة السفر مع نقص حاد في العمالة بالقطاع، وهو ما أجبر العديد من المطارات المحورية في مختلف أنحاء أوروبا على إلغاء مئات الرحلات.



وفي الأسبوع الماضي أعلن مطارا جاتويك لندن وشيبول أمستردام خفض طاقتهما التشغيلية بسبب نقص العمالة.