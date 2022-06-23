عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد حفر مجموعة من المواطنين الأفغان، اليوم الخميس، مقابر جماعية، من أجل دفن ضحايا فاجعة الزلزال التي ضربت أفغانستان.

وقال مسؤولون في إدارة الكوارث، إن عدد القتلى جراء زلزال ضرب أفغانستان بلغ ألف قتيل، فيما أصيب أكثر من 1500، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا، مع تدفق المعلومات من القرى في المناطق الجبلية النائية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية، منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا ملفوفة بأغطية على الأرض، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة، كما أظهرت أن عددا غير معروف من الناس ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي مناطق نائية.

وقال موظفو الصحة والإغاثة إن عمليات الإنقاذ معقدة؛ بسبب ظروف صعبة منها هطول الأمطار والانهيارات الأرضية، ووجود العديد من القرى في مناطق تلال يتعذر الوصول إليها.

وتواصل فرق الإنقاذ مساعدة السكان وإخراج القتلى والمصابين من تحت الأنقاض. ويعد هذا الزلازل الأشد فتكًا في أفغانستان منذ أكثر من عقدين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت جمهورية مصر العربية، أمس 22 يونيو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لدولة أفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

‫كما تعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم.