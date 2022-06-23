رواندا: بيونتيك تضع حجر الأساس لأول مقر لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي بأفريقيا

وضعت شركة بيونتيك الألمانية الدوائية في العاصمة الرواندية كيجالي اليوم الخميس، حجر الأساس لبناء أول مقر في أفريقيا لإنتاج لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إن من المنتظر أن تصل أول حاويات الإنتاج التي يطلق عليها اسم "بيون تينر" إلى الموقع نهاية العام الحالي، على أن يبدأ إنتاج اللقاحات بعد مضي ما يتراوح بين 12 إلى 18 شهرا على تركيب الحاويات.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبيونتيك والمشارك في تأسيسها، أوجور شاهين إن الهدف الذي نسعى إليه بالمشاركة مع حكومات وهيئات إصدار التراخيص هو إنتاج لقاحات هنا لافريقيا بمساعدة كوادر فنية عالية التأهيل من افريقيا.

يذكر أن بيونتيك تعتزم أيضا بناء مقار إنتاجية أخرى في السنغال وجنوب افريقيا.

وحسب ما أعلنته بيونتيك، فإن كل اللقاحات التي سيتم إنتاجها في هذه الشبكة، ستكون مخصصة لشعوب دول الاتحاد الأفريقي.

وذكرت الشركة أن اختيار اللقاحات التي سيتم إنتاجها سيتحدد حسب احتياجات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مشيرة إلى أن من الممكن إلى جانب لقاح كوفيد-19 أن يتم إنتاج لقاحات للملاريا والسل إذا نجح التطوير.

وأفادت تقديرات بيونتيك، بأن من الممكن في البداية إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من لقاح بيونتيك-فايزر المضاد لكوفيد-19.