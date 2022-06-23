واشنطن تعتزم زيادة الضغط على موسكو في قمة مجموعة السبع

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قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية تعتزم زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في قمة مجموعة السبع الصناعية المقبلة في ولاية بافاريا الألمانية .

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستطرح "عددا من المقترحات الراسخة" التي تستهدف إظهار دعم مجموعة السبع لأوكرانيا في القمة.

وأوضح المسؤول أن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا سيكون ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة.

وأضاف أن مجموعة السبع "ستدفع برؤية العالم التي أساسها الحرية والانفتاح، وليس الإكراه ولا العدوان ولا مناطق النفوذ".

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا السبت المقبل، حيث يعتزم أيضا عقد اجتماع ثنائي مع المستشارالألماني أولاف شولتس الذي سيستضيف قمة مجموعة السبع.

وستعقد القمة التي تستمر ثلاثة أيام في قصر إلماو بولاية بافاريا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا ، تضم المجموعة كلا من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

وعقب القمة، من المقرر أن يجتمع قادة الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء المقبل لعقد قمة تستمر يومين ومن المرجح أن يكون موضوعها الرئيسي كذلك ، الغزو الروسي لأوكرانيا.