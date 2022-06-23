أنظمة الصواريخ عالية الحركة هيمارس المقدمة من أمريكا تصل أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إن أنظمة الصواريخ عالية الحركة "هيمارس" المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير الأوكراني، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد وصلت هيمارس إلى أوكرانيا، شكرا لك زميلي وصديقي لويد أوستن على هذه المعدات القوية"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وطالبت أوكرانيا بحوالي 300 من هذه الأنظمة، إلا أنه حتى الآن، تبرعت الولايات المتحدة بأربعة فقط لأوكرانيا لكنها لم تستبعد تقديم المزيد في المستقبل.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أن ألمانيا سترسل ثلاثة أنظمة مماثلة إلى أوكرانيا.