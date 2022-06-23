رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان في أبوظبي مسارات التعاون والعمل المشترك

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الخميس، إلى بلاده، بعد زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، اليوم الخميس، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.



وقالت وكالة أنباء الإمارات إن اللقاء استعرض "آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".



وتأتي زيارة العاهل الأردني للإمارات العربية وسط تحركات عربية وإقليمية قبل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي فى الرياض مع قادة دول مجلس التعاون الخليجى، ومصر والأردن والعراق.



وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الجاري قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والتقى أيضا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى عهد السعودية.