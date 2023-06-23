تشهد مدينة الأقصر، غدًا السبت، وصول بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ودوري المحترفين الإنجليزي.



وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن جوارديولا مقرر أن يصل غدًا على متن طائرة خاصة إلى المدينة، وتم إعداد برنامج خاص له من خلاله سيزور العديد من المعالم الأثرية في البرين الشرقي والغربي بالمدينة.



وأوضح عثمان، لـ"الشروق"، أن جوارديولا سيزور في البداية معابد الكرنك والأقصر الموجودين في البر الشرقي وبالقرب من مقر إقامته على ضفاف النيل، ثم سينطلق في زيارة لمعالم البر الغربي لمدينة الأقصر في مقدمتها مقبرة الملك المصري توت عنخ آمون.



وأضاف أن مدرب بطل دوري أبطال أوروبا سيقوم غدًا ضمن البرنامج المقرر لمدة يوم واحد فقط بزيارة مقبرة الملكة نفرتاري ثم معبد الدير البحري أو معبد الملكة حتشبسوت، وذلك أيضًا بالبر الغربي لمدينة الأقصر.



وذكر أنه بعد انتهاء تلك الزيارات سيتناول جوارديولا، وجبة العشاء في معبد الأقصر ثم يتوجه في صباح يوم الأحد، إلى أحد الفنادق العائمة المتجهة إلى مدينة أسوان ليستكمل باقي زيارته إلى مصر هناك ثم العودة مرة أخرى إلى القاهرة ومن ثم العودة إلى بلاده.