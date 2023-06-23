أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي ببا والواسطى، في افتتاح مسجدين بقريتي ملاحية سعيد جعفر، صفط، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

وافتتح الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ببا، مسجد الإخلاص "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 180 مترا، بتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ببا.

وافتتح حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، مسجد الوهيبي بقرية صفط "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 250 مترا، وبتكلفة 3.2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطي، وأشرف مليجي نائب رئيس المركز، الأستاذة مروة فراج رئيس قرية ميدوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.