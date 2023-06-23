مسئولون أوكرانيون: مقتل 3 في هجمات روسية في خيرسون

قال مسئولون أوكرانيون، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في هجمات روسية بجنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، من بينهم اثنان لقيا حتفهما بعد تعرض شركة حافلات في مدينة خيرسون لهجوم.

وأضاف حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن رجلين 55 و43 عاما، قُتلا بسبب "نيران موجهة" أصابت شركة حافلات خيرسون فيما وصفه بأنه "هجوم إرهابي روسي آخر"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بروكودين، في منشور على منصة "تليجرام" إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها السلطات الإقليمية رجلا مصابا راقدا على الأرض داخل مقر شركة الحافلات، وظهر أيضا زجاج مكسور متناثر ودماء على الأرض.

كما ظهر رجل آخر ممددا على الأرض بالخارج، لم يتضح إن كان قتيلا أو جريحا، بينما يجري نقل رجل آخر إلى سيارة الإسعاف.

وكتب يوري مالاشكو حاكم منطقة زابوريجيا على "تليجرام" أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما قُتل في قصف روسي بالمدفعية على قرية مالا توكماتشكا، وظان أربعة أشخاص أصيبوا في أماكن أخرى من المنطقة.