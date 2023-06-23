أفشة يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود

توج محمد مجدي «أفشة» مهاجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وحرس الحدود، والتي أقيمت مساء الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، في لقاء مؤجل من الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على فيسبوك، صورة أفشة بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة من رابطة الأندية، معلقا عليها: «نسر مباراة اليوم هو 19 هو أفشة.. بتمريراته الحاسمة».

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره منتخب السويس، يوم الأحد القادم على ستاد القاهرة الدولي، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.