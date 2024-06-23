بث "حزب الله" اللبناني تسجيلا يوثق صورا ملتقطة من الجو لمواقع داخل إسرائيل دون تحديد طبيعتها، فيما نشر إحداثياتها (على خطوط الطول والعرض)، في رسالة "إلى من يهمه الأمر".



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر في بدايته مقتبس من كلمة لأمين عام "الحزب" حسن نصر الله وهو يهدد إسرائيل قائلا: " إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"، فيما تمت ترجمة كلامه إلى العبرية والإنجليزية.

في حين أظهر الفيديو لاحقا لقطات من أبعاد مختلفة تظهر منشآت إسرائيلية لم يتم تحديد ماهيتها، مع إحداثيات هذه المواقع، في إشارة إلى إمكانية استهدافها.

وخُتم الفيديو بصوت نصر الله وهو يقول: "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله".

ويأتي بث هذا الفيديو في وقت يتزايد فيه توتر الأوضاع بين "حزب الله" وإسرائيل، والتصعيد العسكري بينهما، حيث أن "الحزب" كان قد نشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة له. وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت لقطات جوية لمدينة حيفا حيث مجمع الصناعات العسكرية - شركة "رافائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وميناء حيفا المدني، ومحطة كهرباء حيفا، ومطار حيفا، وخزانات النفط، والمنشآت البتروكيميائية، بالإضافة إلى مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5.

وكان حسن نصر الله قد حذر إسرائيل في كلمة له يوم الأربعاء قائلا: "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لم يكن ليخيفنا، مع أن هناك أناسا يقيّمون هذا الاحتمال على أنه جدي. نحن كمقاومة حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعا".

وأضاف: "العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكان في الكيان سالما من صواريخنا ومسيراتنا وليس عشوائيا، فلدينا بنك أهداف حقيقي وكبير، ولدينا القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان"، لافتا إلى أن "العدو يعرف أيضا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدا، وكل سواحله وبواخره وسفنه ستستهدف".

في حين صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ردا على ذلك بأن "حزب الله" هو من بدأ الحرب، مشددا على أن من "واجب إسرائيل" تغيير الوضع، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

ويتبادل الطرفان على لسان قياداتهما التهديدات والتحذيرات، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد وتجنب الدخول في حرب قد تتحول إلى صراع إقليمي أشمل.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقف هذه العمليات "رهن بتوقف العدوان على غزة".