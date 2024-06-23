مسؤول: قرار سول بشأن تقديم أسلحة إلى أوكرانيا يعتمد على تعاون روسيا العسكري مع كوريا الشمالية

قال "تشانج هو-جين"، كبير مستشاري الأمن الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن بلاده لن تلتزم بأي شيء فيما يتعلق بمساعدتها لأوكرانيا حال قيام روسيا بتزويد كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تصريحات تشانج جاءت خلال ظهور تلفزيوني أكد خلاله على أن قرار سول بشأن تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا يعتمد على كيفية سير التعاون العسكري الروسي مع كوريا الشمالية.

وتابع تشان في حواره لتلفزيون "كي بي إس": "أود أن أؤكد أن الأمر كله يعتمد على ما ستفعله روسيا". وتساءل "هل سيبقى أمامنا أي حد إذا قدمت روسيا أسلحة دقيقة لكوريا الشمالية؟".

وتعني تصريحات تشانج أن كوريا الجنوبية يمكن أن تقدم أسلحة فتاكة لأوكرانيا إذا تجاوزت روسيا الحد.

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت إنها ستعيد النظر في موقفها المتمثل في عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تلزم كل منهما الآخر بالتعاون في مجال الدفاع المتبادل والتكنولوجيا العسكرية.

وحذر بوتين في ذلك الوقت من أن تزويد سول لكييف بالأسلحة سيكون "خطأ كبيرا للغاية".