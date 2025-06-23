السفارة الأمريكية بالدوحة تدعو رعاياها للتوجه إلى الملاجئ

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دعت سفارة الولايات المتحدة في الدوحة المواطنين الأمريكيين إلى التوجه إلى الملاجئ بعد إعلان إيران استهدافها بالصواريخ قاعدة العديد الأمريكية بقطر.

ونشرت السفارة الأمريكية في قطر مساء الاثنين بيانًا على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان السفارة الأمريكية: "كإجراء احترازي شديد، ننصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في الملاجئ حتى إعلان خلاف ذلك".

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بدء عملية عسكرية إيرانية ضد القاعدة الأمريكية في قطر

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان سابق الاثنين تعليق حركة الملاحة الجوية في البلاد مؤقتًا.

وتُعد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، حيث تضم 8000 جندي أمريكي.

وإلى جانب قاعدة العديد يوجد لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف جندي في قواعدها العسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.