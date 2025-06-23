 ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 3:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 3:45 ص

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى أنه قد يرى إيران ترفض قيادتها الحكومية، وذلك رغم تشديد مسؤولين في إدارته على أن البيت الأبيض لا يسعى لتغيير النظام.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي:"ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح /تغيير النظام/، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على جعل إيران عظيمة مرة أخرى، فلماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟؟؟" وأضاف "إم أي جي إيه !!!" (اختصار لعبارة "اجعل إيران عظيمة مرة أخرى").

جاء هذا التصريح بمثابة تراجع عما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع بيت هيجسيث صباح يوم الأحد، عندما قال إن تغيير النظام ليس جزءا من مهمة القصف الجوي لثلاثة مواقع نووية إيرانية.

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