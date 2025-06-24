خلاف بين وزارتي الدفاع والمالية بإسرائيل بشأن نفقات حرب إيران

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن خلافات واسعة بين وزارتي المالية والدفاع بشأن تمويل العدوان على إيران.

وقالت الإذاعة في تقرير، إن "أزمة حادة اندلعت في الأيام الأخيرة بين وزارتي الدفاع والمالية بشأن نفقات الحرب على إيران".

وتتهم وزارة الدفاع الإسرائيلية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتأخير الموافقات على ميزانيات لشراء طائرات مسيّرة وذخائر استُخدمت في الاعتداءات على إيران، وفق المصدر ذاته.

بالمقابل، ترد وزارة المالية بأن سلوك وزارة الدفاع في الإنفاق "مبذر، وغير قانوني، وغير مسؤول".

ونقلت الإذاعة عن مسئولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تسمهم، قولهم إن "الوزير سموتريتش يتحدث بلغة مزدوجة ويطالب في الكابينت (المجلس الوزاري المصغر) بالحسم والانتصار، ويرفض في المالية تمويل هذا الانتصار".

وبحسب التقرير، ردت وزارة المالية وقالت إن "الادعاءات التي تُطرح مكررة وكاذبة، ولا يُعقل أنه في كل مرة يطلب فيها الجيش الإسرائيلي المزيد من المال، يتم استغلال اسم الأمن عبثا، واتهام وزارة المالية بالإضرار بأمن الدولة".

وصباح الاثنين، كشف موقع "كالكاليست" العبري، أن التكاليف المباشرة للحرب على إيران تقدر حتى الآن بنحو 15 مليار شيكل (4.31 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يحتاج صندوق التعويضات إلى صرف 5 مليارات شيكل (1.44 مليار دولار) إضافية بسبب أضرار الصواريخ الإيرانية، ما يرفع الكلفة الإجمالية للحرب إلى 20 مليار شيكل (5.75 مليارات دولار).

وحسب الموقع، فإن كلفة الدفاع وحدها تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، إذ يقدر سعر الصاروخ الاعتراضي الواحد من نوع "حيتس" بـ 10 ملايين شيكل (2.87 مليون دولار).

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.