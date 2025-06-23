جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك ينجح دائمًا مع المدربين البرتغاليين، رغم أنه الأفضل أن يتولى تدريب الفريق الأبيض أحد المدربين المصريين، موضحًا أنه كان الأفضل أن يستكمل أيمن الرمادي مهمته في تدريب القلعة البيضاء.

وقال جمال عبد الحميد عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: الزمالك لديهم العديد من أبنائه المميزين منهم طارق يحيى وطارق مصطفى وخالد جلال ومؤمن سليمان، كنت أميل لبقاء الرمادي، وأبناء الزمالك كثيرين قادرين على قيادة الفريق.

وأضاف: أن الأهلي لم يكن موفقًا في مباراة بالميراس تحديدا، وقد يكون أحمد حسام ميدو يقصد أن اللاعبين نسوا أساسيات الكرة فقط في هذه المباراة.

وزاد: تجربة جون إدوارد مع فاركو كانت جيدة ولذلك تم التعاقد معه من جانب مسئولي الزمالك، ومصطفى شلبي من أفضل اللاعبين في مصر، وهو دائما يذهب للمدافع بشكل قوي..الزمالك عنده مشكلات كثيرة وحصد بطولتين.

وختم: اتمنى انتصار الأهلي على بورتو في المباراة المقبلة رغم صعوبة المهمة.