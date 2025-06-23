الصين: واشنطن ترسل رسالة خاطئة بأن النزاعات يمكن حلها بالقوة

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية يرسل رسالة خاطئة مفادها أن النزاعات يمكن حلها بالقوة بدل التفاوض.

ووفق بيان صادرٍ عن وزارة الخارجية الصينية، بحث وانج الهجمات الأمريكية على إيران والوضع في الشرق الأوسط خلال لقاء في العاصمة بكين مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي يزور الصين.

وأكد وانج، ضرورة حل الخلافات سلميا عبر الحوار والتشاور.

وأضاف: "الولايات المتحدة تُرسل رسالة خاطئة إلى العالم مفادها أن النزاعات يمكن حلها بالقوة لا التفاوض، مُرسية بذلك سابقة خاطئة قد تُسفر عن عواقب وخيمة".

وأشار إلى أن الدفاع عن السلام يتطلب قوة، لكن القوة لا تُحقق بالضرورة سلاما حقيقيا.

من جهته أفاد بلير أن بريطانيا تشعر بقلق بالغ إزاء التوتر بين إسرائيل وإيران.

ودعا إلى العودة إلى الحوار والتفاوض عبر الوسائل الدبلوماسية لضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي في أقرب وقت ممكن.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.